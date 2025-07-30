UBP-YDP-DP Hükümeti, 2023 yılı ve önceki yılların vergilendirilmesine ait tahsisin hızlandırılmasıyla ilgili olarak vergi affına gidilmesi için Yasa Gücünde Kararname hazırladı.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararnameyle vergiler, vergi cezaları, özel usulsüzlük cezaları ile Yerel Yönetimlerin aslı alacakları ve bunlara ilişkin gecikme zamları ile gecikme faizlerinin ödenmesine olanak tanıyacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 2023 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ait vergi borçları ile yerel yönetim alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir Yasa Gücünde Kararname yayımladı.

28 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yer alan kararnameyle birlikte, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Taşınmaz Mal Vergisi gibi çeşitli kalemlerdeki kamu alacakları ile belediyelere ait asli alacakların yeniden yapılandırılması öngörülüyor.

Başvurular, kararname kapsamında düzenlenecek formlar aracılığıyla 30 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Yerel yönetimler ise, kendi meclislerinden alacakları karar doğrultusunda uygulamadan faydalanabilecek.

Yapılandırma kapsamında borcunu tek seferde ödeyen mükelleflerin, ceza ve faiz yükünün büyük bir kısmı silinecek. Buna göre;

Borcunu peşin ödeyenler, ceza ve gecikme faizinin %90’ından muaf tutulacak.

6 taksitle ödeme seçeneğini tercih edenler ise, ceza ve faizlerin %75’lik kısmından muaf tutulacak.

Taksitli ödemelerde başvuru sırasında borcun %20’sinin peşin olarak ödenmesi zorunluluğu bulunuyor.

Yapılandırma kapsamındaki ödemeler, başka vergi borçlarına mahsup edilemeyecek ve iade talep edilemeyecek. Süresinde ödenmeyen taksitler durumunda yapılandırma hükümleri geçersiz sayılacak.