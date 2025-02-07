Polis memuru Hüseyin Yıldıran mahkemedeki şahadetinde, zanlının methaldar olduğu suçların Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine girdiğini kaydetti. Yıldıran, tahkikatın tamamlanmadığını ancak zanlının etki edeceği durumun ortadan kalktığını belirtti.

Savcı Cansu Lefkonuklu da, zanılının soruşturmaya etki edecek bir durumunun olmadığını yineleyerek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Avukat Kemal Şentürkler, teminata itirazlarının olmadığını söyledi. Şentürkler, zanlının, muteber ve vergisini zamanında ödeyen bir kişi olduğunu da kaydetti.

Yargıç Nuray Necdet ise kararını açıklayarak zanlının, davalarında hazır bulunmak üzere serbest yargılanmasına karar verdi.

Zanlı, seyahat belgelerine el konulup yurt dışına çıkışının yasaklanması, 300 bin TL nakdi teminat, KKTC vatandaşı iki kefilin 1'er milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir ispatı vücut şartıyla teminata bağlandı.

Zanlı H.T., “Sahte Beyanlarla Resmi Belgenin İcra Edilmesini Tahrik Etme, Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahte Belge Düzenleme, İptal Edilmiş veya Günü Geçmiş Resmi Belgeleri Tedavüle Sürmek, Sahtekarlıkla Para Temin Etmeye Teşebbüs, Yasal Görevlere Riayetsizlik Etmek” suçlarından tutuklanmıştı.