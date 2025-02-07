Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgileri kaynak göstererek, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun önümüzdeki pazartesi(10 Şubat), Kıbrıs’ta olmasının beklendiğini yazdılar.

Haravgi, kaynakların açıklamasına dayanarak, DiCarlo’nun pazartesi günü geleceğini, ve temaslarının ardından ertesi gün adadan ayrılacağını belirtti.

Habere göre DiCarlo’nun gelişine ilişkin resmi açıklamanın ise hafta sonundan önce yapılması bekleniyor.

Gazete kendi elde ettiği bilgilere dayanarak ise DiCarlo’nun Lefkoşa’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, KKTC’de ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceğini, ardından istişarelerde bulunmak amacıyla üç garantör ülkenin başkentlerine geçeceğini yazdı.

DiCarlo’nun gelişine yönelik tarihin, kamuoyu önündeki açıklamaları aracılığıyla Tatar ve Hristodulidis tarafından verildiğini yazan gazete BM tarafından ise kesin tarih verilmediğine dikkati çekti.

Alithia gazetesi “DiCarlo Pazartesi Liderleri Görecek ve Ayrılacak” başlıklı haberinde DiCarlo’nun pazartesi günü adada olacağını yazdı ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, yeni geçiş kapılarının açılmasını ele alacakları görüşmeye dair henüz bir tarih belirlemediklerine dikkati çekti.

Politis gazetesi ise ilgili haberi “DiCarlo Geliyor, Geçiş Kapıları Konusunda Durgunluk” başlığıyla aktardı.

-Liderler görüşmesi yok

Fileleftheros gazetesi “Tarihi Duyurdu Sonra Ortadan Kayboldu” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaklaşık on gün önce, geçiş kapılarını ele almak amacıyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile yeni görüşme yapacağını duyurduğunu ayrıca bu görüşmenin DiCarlo’nun gelişinden önce gerçekleştirilmesinin de söz konusu olacağını yazdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamaları çerçevesinde verdiği tarihlerin, görüşmenin bugün veya yarın gerçekleştirilmesi şeklinde olduğunu yazan gazete Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarına atıfta bulunarak mevcut durumda geçerli olan tek şeyin DiCarlo’nun pazartesi Kıbrıs’a geleceği olduğunu belirtti.

Türk tarafının, liderler görüşmesinden kaçmak amacıyla “garip bir oyun, saklambaç oynadığını” ileri süren gazete BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın geçtiğimiz cuma günkü çabasının, iki lider arasında randevu ayarlamasına yetmediğini belirtti.

Gazete bu nedenlere bağlı olarak dikkatlerin DiCarlo’nun pazartesi günü yapacağı temaslara çevrildiğini yazdı.

-Meclis Kıbrıs sorununu ele alacak

Alithia gazetesi Rum Meclisi’nin 27 Şubat’ta gerçekleştireceği toplantıda Kıbrıs sorununu ele alacağını yazdı.

Habere göre DİKO Milletvekili Pavlos Milonas’ın talebi üzerine Kıbrıs sorununun görüşülmesi meclis gündemine alındı.