Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, terör örgütü EOKA’nın Türklere karşı başlattığı saldırıda ölen Rumları anma töreninde konuştu, tarihi bir itirafta bulundu, EOKA’nın katliamlarını övdü!

Hristodulidis, Kanlı Noel gecesini "modern tarihin önemli dönüm noktası, ada genelinde yapılan katliamları da kahramanlık olarak" değerlendirdi.

"En yüksek önceliklerinin ‘Birleşik Kıbrıs’ olduğunu vurgulayan Hristodulidis, 1955-1959 döneminde İngilizlere karşı savaşan EOKA'nın, 1963’te yeniden ulusal kurtuluş mücadelesine katıldığını ve hiç tereddüt etmeden vatan çağrısına tekrar yanıt verdiğini söyledi.

Hristodulidis, bu sözleri ile "Türklere karşı EOKA değil EOKA-B saldırı yaptı denilerek" EOKA’nın katliamlarda aklanmasının da önüne geçmiş oldu. Kıbrıs’ın ‘Türkiye’den kurtulması’ için mücadele ettiklerine dikkat çeken Rum Başkan, "21 Aralık 1963, şüphesiz ki vatanımızın modern tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs Adası genelinde yapılan savaşlarda, halkımızın eşsiz cesareti ve kahramanlığı bir kez daha teyit edildi" dedi.

Öte yandan sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Hristodulidis şöyle dedi:

"21 Aralık 1963 hiç kuşkusuz, Türk antarsiyasının başlangıcına damga vuran ve kuruluşundan önce ortaya atılan Kıbrıs’ın geleceğine dair Türk planlarını uygulamada gösteren gün olduğundan, vatanımızın modern tarihinde önemli bir durağıdır Kıbrıs Cumhuriyeti.

Ankara’nın dikotomik hedeflerini tam anlamıyla anlayan, Türkiye’nin tehdit ve genişleme planlarını derinden hissederek, Devlet Polisi ile birlikte sayısız gönüllü ülkemizin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmak için mücadele etmiştir.

Kıbrıs genelinde yapılan muharebelerde, savaş alanında son nefesini veren, bombalı saldırılar ve çatışmalar sonucu yaralananlar, bazıları ise hala kayıp. Hepsi vatanını, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni savunmak üzere konumlandı ve Türk parlamentosuna, yasallığın bozulması ve Ankara'nın ikilotomik planlarına karşı çıktı."