Gazeteler açıklamaya yer verirken, Alithia, “Hristodulidis’ten Yeni Havai Fişek – Rafa Kaldırdıkları Elektrik Bağlantısı IMEC Çerçevesinde” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu sefer de, ekonomik güncelleme ve yeni çalışmalar sebebiyle rafa kaldırdıkları Yunanistan’la elektrik kablosu projesi konusunda bir haber patlattığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki deniz altı elektrik kablo döşenmesi projesinin “Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridorunun (IMEC)” hayata geçirilmesi çerçevesinde yer aldığını söylediğini aktardı.

Hristodulidis, bu ve bunun gibi birçok projenin, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı döneminde AB tarafından da açıklanacağını iddia ederek IMEC projesinin AB ve ABD’yi de yakınlaştıran bir proje olduğunu, IMAC çerçevesinde yer alan bazı projelerin de IMAC’ın hayata geçirilmesine yardımcı olacağını savundu.

Politis gazetesi ise Hristodulidis’in açıklamasını; “Yunanistan’la Elektrik Bağlantısı IMEC Çerçevesinde” başlığı altında yansıttı.