Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın üçlü ve çok taraflı görüşmeleri pozitif gündem çerçevesinde gerçekleştirmesinin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan üçlü görüşmesine gösterdiği tepkiye yanıt olduğunu yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in, Türkiye’nin iş birliğinde yer almamasının kendi sorumluluğunda olduğunu ve Kıbrıs sorunu ile diğer konulara dair gereken koşullar oluşursa, o zaman Türkiye’nin de bu iş birliğine katılabileceğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, 10’uncusu gerçekleştirilen başarılı bir üçlü zirveyi tamamlayarak adaya döndüğünü ve bu görüşmenin 10’uncu kez yapılmasının, bölgede "çok sayıda tahrik bulunan bu zorlu dönemde, iş birliğinin ne kadar sağlam olduğunu ispatladığını" belirtti.

Hristodulidis, üç ülke arasındaki iş birliğinin özellikle enerji, savunma ve güvenlik alanlarında güçlendirilmesini savunduğunu ve görüşmede uzlaşılan şeylerin hemen hayata geçirilmesi için harekete geçtiklerini ifade etti.

Rum Yönetimi’nin pozitif gündem zemininde çalıştığını dile getiren Hristodulidis, bölge ülkeleriyle Türkiye'den kaynaklanan nedenlerle değil, güvenlik ve iş birliği koşulları oluşturulmasına yönelik olumlu bir yaklaşım çerçevesinde bir araya geldiklerini söyledi.

Habere göre Hristodulidis, Türkiye’nin bu iş birliğine katılamayışının "kendinden kaynaklandığını; iyi komşuluk ilişkileri ile iş birliğine saygı duymayarak, kendi yaklaşımını dayatmaya ve diğer ülkelere kendi görüşlerini empoze etmeye çalıştığını" ileri sürdü.

Bunun "kabul edilemez" olduğunu savunan Hristodulidis, en kısa zamanda Kıbrıs sorununda da koşulların oluşmasını ve Türkiye’nin de katılımının sağlanmasını umut ettiğini kaydetti.

Hristodulidis, Türkiye medyasında yer alan, Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi kurulmasına ilişkin ortak açıklamaya dayanılarak Güney Kıbrıs'ta İsrail üssü kurulduğuna dair haberlere yanıt vererek, "Kıbrıs'ta bu tür yaklaşımlara sadece Türkiye’nin sahip olduğunu" ve Siber Güvenlik Merkezi'nin tamamen iş birliğine dayalı bir yapıya sahip olduğunu, bölgedeki tüm ülkeleri ilgilendiren ortak zorluklara çözüm bulmayı amaçladığını belirtti.