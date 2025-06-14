Rum basını İsrail ile İran arasındaki çatışma nedeniyle gerek Güney Kıbrıs gerekse dünyadaki yaşanan gelişmelere ve olaylara geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Başkan Kıbrıs’ın Herhangi Bir Şekilde Müdahil Olmayacağı Teyidini Verdi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis toplantı başlamadan önce yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın hiçbir şekilde savaş operasyonlarına müdahil olmayacağını, rolünün ise her zamanki gibi dengeleyici ve insani olacağını ifade etti.

Hristodulidis, bölgedeki tüm ülkelerle, AB ve ABD ile sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

Gazete Ulusal Güvenlik Konseyi’nin üç eksen üzerinde durduğunu yazan gazete ilk önce bölgedeki mevcut durumun ele alındığını ve neler olabileceği noktasında olguların değerlendirildiğini belirtti.

İkinci olarak dün sabah itibarıyla devreye giren ESTİA planının ele alındığını belirten gazete Hristodulidis’in “üçüncü ülke vatandaşlarının tahliye edilmesi konusunda dün öğleden sonraya kadar bir talebin gelmediği” şeklinde açıklama yaptığını da yazdı.

Habere göre toplantıda son olarak ülke içindeki güvenlik tedbirlerinin polis tarafından artırılması ve RMMO’nun hangi noktada katkı sağlayabileceği ve değerlendirilebileceği konusu üzerinde de duruldu.

Hristodulidis açıklamasında ülke içindeki güvenliğin herkes için yüksek öncelikli olduğuna da dikkati çekti.

-Letimbiotis de açıklamalarda bulundu

Fileleftheros gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu andaki öncelikli konunun, bölgesel güvenlik konusu olduğunu belirtti.

Letimbiotis, bölgedeki en yakın AB üyesi bir ülke olarak, gerilimin tırmanmasının önlenmesi çabalarına her şekilde katkı koyacaklarını ve yardımcı olacaklarını ifade etti.

Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bugünlerde sürekli toplantı halinde olacağına da dikkati çeken Letimbiotis, gelişmeleri sürekli olarak takip edip değerlendireceklerini söyledi.

Havalimanlarındaki durumun ne olduğu ve havalimanlarına gidecek vatandaşların ne bilme gerektiği yönündeki bir soru üzerine Letimbiotis, tüm gerekli tedbirlerin zaten alındığını ifade ederken bu kritik anlarda, gereksiz paniğin yapılmamasını, resmi bilgilendirmelerin dışında yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

-ESTİA planı devrede

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün erken saatlerde, Bakanlık Kriz Yönetim Ekibi ile bir toplantı gerçekleştirerek yabancı vatandaşların kabulü ve ülkelerine geri gönderilmesi amacıyla ESTİA planını devreye koyduğunu yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplantı sırasında Ulusal ESTİA planının devreye girmesi prosedürlerinin yanı sıra bölgedeki hava sahasının kapatılmasına ilişkin durumun da ele alındığı belirtildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi ilgili toplantı sırasında ayrıca Bakanlar Komitesi’ne, 29 uçuşun Güney Kıbrıs’a yönlendirildiği, 20’sinin Larnaka Havalimanı, 9’nun ise Βaf Havalimanı’na iniş yaptığı bilgisinin de verildiğini yazdı.

Habere göre uçuşların yönlendirilmesiyle, Güney Kıbrıs’a toplam 2 bin 427 yolcu geldi.

-Kombos mevkidaşlarıyla görüştü

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştüğünü yazdı.

Habere göre Kombos, İsrail, İran, Filistin, Mısır, Umman, Bahreyn, Lübnan, Irak ve Ürdün dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek tüm tarafların itidal göstermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle duyulan endişeyi dile getiren Kombos, bölgedeki tüm askeri faaliyetleri, barış ve güvenlik adına tehdit olarak kınadıklarını da belirtti.

-Sağlık Bakanı: “İsrail’deki hastalar güvende”

Haravgi gazetesine göre Rum Sağlık Bakanı Mihalis Damianos, İsrail’deki hastanelerde tedavi gören hastaların ve refakatçilerinin, hâkim olan bu düzensiz durum içerisinde, güvende olduğunu söyledi.

Habere göre Yunanistan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Marios Themistokleus ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Damianos, İsrail’deki sağlık kurumlarında toplam 10 hasta ile 13 refakatçinin bulunduğunu belirtti.

Damianos, hastaların güvende olduğunu bununla birlikte durumu yakından takip ettiklerini, gerekli olması durumunda derhal müdahale etmek için de mutlak hazırlık içerisinde olduklarını ifade etti.

Damianos, İsrail’e yönelik ve İsrail’den olan uçuşların 48 saatliğine durdurulması nedeniyle şimdilik bir hastanın başka bir ülkeye gönderilmesi veya Güney Kıbrıs’a getirilmesinin gündemde olmadığını da söyledi.