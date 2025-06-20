Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in temasları çerçevesinde Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ve Letonya Başbakanı Evika Silinia ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Rinkevics ile görüşmesinde, Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Doğu bölgesinde daha aktif bir rol üstlendiğini görmek istediklerinin altını çizdiğini ve Güney Kıbrıs’ın sorunun bir parçası değil, çözümün bir parçası olmak istediğini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi bir ülke olduğu kadar Orta Doğu ülkesi de olduğunu ve mükemmel ilişkiler içerisinde olduğu bölge ülkeleriyle birlikte daima pozitif gündemle çalıştığını söyledi.

Orta Doğu’nun günün sonunda komşuları olduğuna işaret eden Hristodulidis, bir şeyler yapmaları ve lider rol oynamaları gerektiğini belirterek, bu doğrultuda Dışişleri Konseyi oluşturulmasını talep ettiklerini ifade etti.

Gazeteye göre, Rinkevics ise, Letonya’nın Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne üyeliğine destek verdiğini ve Güney Kıbrıs’ın üyeliğinin, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Hristodulidis’in Rinkevics ile görüşmesinin ardından Silinia ile bir araya geldiğini kaydeden gazete, bu görüşmenin odağında da Kıbrıs sorununun olduğunu belirtti.

Gazete, Hristodulidis ile Silinia’nın Riga’da çalışma yemeğine katıldıklarını ve Silinia’nın buradan, Letonya’nın Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasını desteklediği mesajını verdiğini yazdı.

Habere göre, Silinia, müzakerelerin Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yeniden başlaması gerektiğine vurgu yaparak, Letonya’nın Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne üyeliğini desteklediğini söyledi.

Gazete, görüşmede ortak Avrupa ve jeopolitik tahriklerinin özellikle de Ukrayna’daki kriz ile mülteci sorununun ele alındığını kaydederek, AB’nin otonom yönetim stratejisiyle rekabet edilebilirliğini güçlendirmesi gerektiği konusunda uzlaşıldığını yazdı.

Habere göre, görüşmede, İsrail-İran savaşı ile Gazze’de yaşanan insani dram da ele alınarak, AB’den bu konuda koordineli faaliyetlerde bulunması talep edildi.

Güney Kıbrıs’ın gelecek yılın ocak-haziran ayları arasında yürüteceği AB Dönem Başkanlığı sürecindeki önceliklerinin ele alındığı görüşmeye, Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna, Güney Kıbrıs’ın Letonya’daki Büyükelçisi Solon Savva, Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu ve bazı diğer hükümet yetkilileri de katıldı.