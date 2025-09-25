Politis gazetesi “Erdoğan İşgale Son Ver, Ben Tamamen Hazırım” başlıklı haberinde BM kürsüsünden yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’de sorumluluk, güvenlik ve istikrar emsali olarak gösteren Hristodulidis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise ileri sürülen işgale son vererek sorumluluk yolunu izlemesi gerektiği mesajı gönderdiğini iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Kıbrıs’ı siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyonda yeniden birleştirecek olan kapsamlı bir çözüm için, müzakerelere” çağırdı.

Hristodulidis BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmada “bu sorumluluğu üstlenmeye aynı zamanda Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler olmak üzere halkı ve vatanı yeniden birleştirmek için tarihin çağrısına yanıt vermeye tam anlamıyla hazır olduğunu” da savundu.

BM kürsüsünden yaptığı konuşmada bugün dünyanın karşı karşıya bulunduğu büyük sorunlara da değinen ve egemen devletler karşısında şiddet kullanımının artmasıyla karşı karşıya bulunduklarını dile getiren Hristodulidis, bunun tehlikeli bir şekilde tırmanıp artarak, bölgesel güvenliği ve istikrarı tehdit ettiğini savundu.

Dünyanın hızlı bir şekilde değişmesine de atıfta bulunan Hristodulidis teknoloji ve yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde yayılması meselesine de atıfta bulunarak bunun çocukların güvenliği ve refahını tehdit ettiğini söyledi.

Konuşmasında Güney Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve istikrar kapısı olarak da nitelendiren Hristodulidis, buna örnek olarak Güney Kıbrıs’ın Sudan, Lübnan, İsrail ve İran gibi tehlike veya çatışma bölgelerinden sivillerin tahliyesi çabasında oynadığı rolü gösterdi.

Hristodulidis konuşmasında Gazze’deki sivil nüfusa insani yardım ulaştırılmasına ilişkin “Amaltheia” isimli deniz koridorunun geliştirilmesi konusuna da değindi.

- Gazze konusu

Hristodulidis BM Genel Kurulu mensuplarını Güney Kıbrıs’ın Gazze’deki savaşın sona ermesinin sağlanması çerçevesinde bölgesel sorumluluklarını üstlenmeye hazır olduğu konusunda da bilgilendirdi.

Bu savaşın sona ermesi gerektiğini ve ilk gerekli adımın Gazze’de acil ateşkese varılması olduğunu dile getiren Hristodulidis, ABD Başkanı Donald Trump’ın inisiyatifinin olumlu bir sonuca sahip olmasını umduğunu dile getirdi.

- AB Konseyi Dönem Başkanlığı

Konuşmasında Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında üstleneceği AB Konseyi dönem başkanlığının hedeflerine de atıfta bulunan Hristodulidis, tehlikede olan şeyin tam anlamıyla farkında olarak sorumluluklarını yerine getireceklerini ifade etti.

Avrupa ile dünyanın geri kalanı arasında daha güçlü çok taraflılık, daha fazla entegrasyon ve daha çok iş birliğine dair acil ihtiyaca da atıfta bulunan Hristodulidis, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya vurgu yapılarak ortaklarını destekleyeceklerini ifade etti.

- BM Genel Kurulu 81’inci oturumu başkanlığı

Rum Yönetimi’nin kısa bir süre içerisinde 2025-2027 dönemi için İnsan Hakları Konseyi üyesi olarak ilk kez başka bir sorumluluk daha üstleneceğini de dile getiren Hristodulidis, bu çerçevede BM Genel Kurulunun 81’inci oturumu başkanlığıyla ilgili adaylıklarını sunduklarını da dile getirdi.

- Ukrayna ve Kıbrıs

Rusya’nın Ukrayna karşısındaki saldırganlığına ve BM tüzüğünü ihlal etmesine de atıfta bulunan Hristodulidis, bunun kendilerini “uyandırması” gerektiğini öne sürdü.