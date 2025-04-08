Haravgi ve diğer gazeteler, görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de ele aldığını yazdılar.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuya ilişkin açıklamasında, Hristodulidis’in dün Chevron İcra Kurulu Başkanı Mike Wirth ve Uluslararası Araştırma ve Üretim Başkanı Clay Neff’le görüştüğünü belirtti.

Habere göre görüşmede, “Afrodit” yatağı ve buradan çıkarılacak doğal gazın ticari olarak kullanımı konusunda geçtiğimiz Şubat ayında Mısır’la imzalanan anlaşmanın Güney Kıbrıs için stratejik önemine dikkat çeken Hristodulidis, “Afrodit” yatağına ilişkin enerji planlarının zamanında ve sonuç getirici şekilde uygulamaya konmasının öncelik teşkil ettiğini vurguladı.

Letimbiotis’e göre şirket yetkileri ise Hristodulidis’e, Afrodit doğal gazının Mısır’a taşınması çerçevesinde yapımı öngörülen deniz dibi boru hattı için deniz dibi araştırmalarının önümüzdeki yaz başlayacağı bilgisini verdiler.

Habere göre şirket yetkileri ayrıca, Güney Kıbrıs’la yakın iş birliği isteklerini de yinelediler.

Alithia ise konuya ilişkin haberini: “Chevron’dan Yazda Dip Araştırması – ‘Afrodit’ Konusunda Bir Sonraki Adım İçin Hükümet Bilgilendirmesi” başlıkları altında aktardı.