Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda saat 14.00’te sahnelenecek oyunun biletleri 200 TL karşılığında www.kibrisbiletcim.com adresinden veya oyun günü Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden alınabilir. Ayrıca bilgi için 0533 821 21 44’nolu telefon aranabilir.

Dekor tasarım ve uygulaması Cem Taşlıovalı'ya, ışık uygulaması Boysan Kuru'ya, Sahne Amirliği ise Ada Cem Dönmez’e ait oyunun konusu şu şekilde:

“Ormanın derinliklerinde, Aslan ve Ayı'nın en sevdiği armut ağacı gizemli bir şekilde kaybolur. Bu tuhaf olayı çözmek için iki yakın arkadaş, ‘Her Şeyi Bilen Kitap’ın rehberliğinde heyecan dolu bir maceraya atılırlar. Kitabın verdiği ipuçlarını takip ederek ormanın sırlarını aralayan Aslan ve Ayı; aynı zamanda dostluğun, cesaretin ve bilginin gücünün önemini de keşfederler. Bu macera, onları hem doğanın gizemleriyle yüzleştirir hem de kitapların hayatımızdaki aydınlatıcı rolünü gözler önüne serer.