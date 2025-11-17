Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün bir etkinlikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladığını, Cumhurbaşkanı Erhürman’la randevunun ayarlandığını kaydettiğini yazdı.

Gazete: “Niyetlerin Netleşmesi Fırsatı – Hristodulidis-Erhürman Görüşmede Uzlaştılar, Gün Bugün Açıklanıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in dün gazetecilere yaptığı açıklamada Erhürman’ın Türkiye ziyareti ve bu ziyaret çerçevesinde yapılan açıklamalara ilişkin soruları da yanıtladığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Erhürman ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara görüşmesinde yaptıkları açıklamaları “çok dikkatli dinlediğini” belirtti ve Kıbrıs sorununun önemli bir konu olduğunu ve kamuoyu açıklamalarına göre değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Erhürman’la gerçekleştireceği ilk görüşmeye ilişkin BM’nin bugün (Pazartesi) açıklama yapacağını vurgulayan Hristodulidis; “Bu ilk görüşmenin, müzakerelerin, Kıbrıs sorunununa üzerinde uzlaşıya varılmış çerçeve temelinde çözüm bulunması ve 2017 yılı yazında kaldığı yerden yeniden başlaması hedefiyle nasıl ilerleyeceğimize ilişkin birçok şeyin netlik kazanacak olması sebebiyle çok önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kıbrıs sorunu gibi “büyük ulusal bir davada, yorum yapabileceği çok şey olmasına karşın kamuoyu önünde söylenenleri yorumlamak istemediğini” kaydeden Hrsitodulidis, “Öze, gerçekleştireceğimiz görüşmeye odaklanıyorum. Orada çok şeyin netlik kazanacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Erhürman’ın “müzakere masasına geri dönüş için açıkladığı koşulların” sorulması üzerine “konuya ciddiyetle yaklaşması sebebiyle yorum yapmayacağı” yanıtı veren Hristodulidis; “Kıbrıslı Türk lider ve Türkiye gerçekten Kıbrıs sorununun, uzlaşılmış çerçeve temelinde çözülmesini istiyorlarsa, o zaman ilerleme sağlanır” şeklinde konuştu.

“Eğer başka bir şey arzuluyorlarsa veya başka bir hedefleri varsa elbette olumlu ilerleme olmayacaktır” söyleminde bulunan Hristodulidis, kamuoyu önünde müzakere etmekle veya kendisinin Erhürman veya Erdoğan’a kamuoyu önünde yanıt vermesiyle Kıbrıs sorununun çözülmeyeceğini sözlerine ekledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Hristodulidis-Erhürman Görüşmesi Bugün Açıklanıyor”.

Politis: “BM’nin Açıklamasını Bekliyoruz”.

Haravgi: “Başkan: Erhürman’la Görüşmede Birçok Şey Netlik Kazanacak”.