Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu 30.07.2025 tarihinde, Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak kararlar aldı. Alınan karar doğrultusunda 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarının isim hakkı sponsorluğu için AKSA ile devam edilmesi kararı açıklandı...

Alınan kararlar şöyle;

1) 24.06.2025 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından KTFF Süper Lig ve KTFF 1. Lig İsim Hakkı Sponsorluğu için çıkılan ihale süreci tamamlanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Aksa Enerji Üretim A. Ş. tarafından yapılan teklifin kabul edilmesine ve 2025-2026 Futbol Sezonu ile 2026-2027 Futbol Sezonu’nda liglerin isimlerinin AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig olarak lanse edilmesine,

2) 2024-2025 Futbol Sezonu Saydam U14 Ligi’nin tüm maçlarının tescil edilmesine ve 2024-2025 Futbol Sezonu şampiyonunun Dumlupınar Türk Spor Kulübü olarak tescil edilmesine karar verilmiştir.