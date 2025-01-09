Haravgi gazetesi, AKEL’in dün yaptığı yazılı açıklamada, Filistin ile tüm Orta Doğu’daki barbarlığın ve soykırımın devam ettiği bir dönemde İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin provokasyon olduğunu kaydettiğini yazdı.

Habere göre AKEL, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in davetlisi olan Herzog’un, Filistin halkını yok eden, komşu ülkeleri işgal eden, Birleşmiş Milletlere (BM) saldıran ve her türlü uluslararası hukuk ve etik ilkesini hiçe sayan savaş mekanizmasının lideri olduğunu belirtti.

AKEL, “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi”nin Herzog’un gelişini protesto etmek için bugün yapacağı iki protesto eylemini de desteklediğini ifade etti.

-Eylemler bugün Larnaka ve Güney Lefkoşa’da

Gazete devamla, “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi”nin bugün, Larnaka Havalimanı çemberinde saat 16.00’da ve Rum Başkanlık Sarayı önünde saat 16.30’da, Herzog’un ziyaretini protesto etmek amacıyla iki eşzamanlı eylem gerçekleştireceğini yazdı.

Haberde, Konsey’in savaşa karşı olan ve Filistin halkının yok edilmesi politikasına dur demek isteyen herkesi eyleme katılmaya davet ettiği kaydedildi.