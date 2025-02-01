Bir domuz, sekiz yavruluk bir batında dördüncü sırada doğan "mutant" bir domuz yavrusu dünyaya getirdi. Sahibi Alfredo Cardinas Jr., domuz yavrusunu ilk gördüğünde korktuğunu, ancak duyduğu sesin kendisini daha da şoke ettiğini söyledi. Çiftçi Cardinas, "İlk gördüğümde korktum. Ama asıl şoku ağlamasını duyduğumda yaşadım. Bir çocuk ağlıyormuş gibiydi" dedi.

"MUTANT YAVRUNUN" ÖMRÜ UZUN OLMADI

Filipinler’in Manila kentinin güneyinde bulunan Tanjay'de dünyaya gelen domuz yavrusunun videosu, Alfredo tarafından Facebook’ta paylaşıldı ve çok kısa sürede 1,5 milyondan fazla kez izlendi.

Videoda, domuz yavrusunun "insan benzeri" bir yüze sahip olduğu ve gözlerinin olmadığı fark edildi. Alfredo, yavrunun kendi ağırlığını taşıyamadığı için onu bir battaniyenin üzerine yerleştirdiğini belirtti. Daha sonra nefes almakta zorlanan yavru, eski bir çuvalın üzerine konuldu ancak doğumdan sadece dört saat sonra hayatını kaybetti.

Veteriner Dr. Ma Christine Hope Dejadena, böyle bir doğum kusurunun yalnızca tek bir yavruda görülmesinin nadir olduğunu belirtti. Ancak, domuzun başka bir hayvan tarafından döllenmiş olma ihtimalini kesin bir dille reddederek "Bir domuz, farklı bir türden hamile kalamaz" dedi.