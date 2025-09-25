Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı köylü vatandaşlarımız, ülkemizde kış aylarına doğru ilerlediğimiz bugünlerde hayvancılıkla uğraşan birçok kişinin mandıralarını temizlemeye çalıştığını ve bu nedenle de evlerine kadar kötü kokuların geldiğini dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Özellikle büyükbaş hayvancılıkla uğraşan hayvancıların mandıralarında biriken hayvan gübrelerini ekim yaptıkları tarlalarına taşıyarak yaydıklarını belirtiler.

Ancak bu yayılan gübrelerin henüz tam olarak kurumaması nedeniyle rüzgarın esiş yönüne göre yaşadıkları köylerinde kötü kokudan dolayı büyük rahatsızlık yaşadıklarını dile getiren vatandaşlarımız “Bu gübre yayımı işini başka şekilde yapamazlar mı? Ya da birkaç yıl bekleterek öyle tarlalarına götürseler daha iyi olmaz mı?” diye sorguladılar.

Bu konuda hayvancıları biraz daha duyarlı olmaya davet eden vatandaşlarımız hayvancıları da anladıklarını ancak kendilerinin de perişan olduğunu sözlerine eklediler.