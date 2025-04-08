Dünkü çalışmalara Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Anafartalar Lisesi, İskele Ticaret Lisesi ve Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması gerçekleştiriyor. 70’e yakın farklı konunun yer aldığı çalışmayla lise son sınıf öğrencilerinin var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki liselerden 2 bini aşkın lise son sınıf öğrencisinin katıldığı atölye çalışmaları bugün ve yarın da devam edecek.

Atölye çalışmalarında bugün İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Levent Koleji, TED Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Karpaz Meslek Lisesi, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi ve Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencilerinin yer alması bekleniyor.

Yarın da Kurtuluş Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Erenköy Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Esin Leman Lisesi ve Meral-Vedat Ertüngü Lisesi'nden öğrencilerin atölye çalışmasına katılması planlanıyor.