Unutamadığı filmleri sorusuna Ediz Hun, “Komedi derseniz ‘Güllü’, romantikse ‘Sonbahar Rüzgarları’ veya ‘Sinekli Bakkal’, macera için ‘Ankara Ekspresi’” diye cevap verdi. Ancak bu konuda “en”leri olmadığını kaydeden Hun, “Hepsi benim evladım. Ben titiz bir adamım zaten. İşimi iyi yaparım.” ifadelerini kullandı.

Bugün de uygun bir proje olursa rol almak istediğini belirten Hun, yaşça büyük oyuncular için başrol fırsatlarının azlığından yakındı, bir fırsatı olursa Tevfik Fikret ya da Namık Kemal gibi bir karakteri canlandırmak istediğini söyledi.