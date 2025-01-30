Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Genç TV’de konuştu.

UBP Kurultayı öncesi süreçte Genel Başkan Adaylığı’ndan geri çekilmesi ile ilgili soru üzerine Amcaoğlu, “ Ben ret yemedim. Müdahale olmadı. Türkiye ile her konuda istişare etmek zorundasınız. Geri çekilmek kendi kararımdı. Çekildikten sonra sessizliğimi korudum. Taraf olmadım” dedi

Amcaoğlu, “ Asla tehdit edilmedim. Bu benim tercihimdir. Kim beni niye tehdit etsin. O gün nasıl aday olmayı düşünüp, istişare ettikten sonra karar aldıysam, bundan sonraki süreçte de atacağım adımlarda, UBP gibi bir partinin Genel Başkanı ve doğal olarak ülkenin başbakanı olmak ise de herkesle istişare edeceğim” diye konuştu.

Amcaoğlu, soru üzerine Erhan Arıklı’ya saygı duyduğunu, ama şikayetlerinin siyaset yapma gerekçesi olmadığını, ülkenin sorunlarını çözmediğini, yollardaki aydınlatma sorununa çare olmadığını sözlerine ekledi.