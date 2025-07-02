Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamada, Daire tarafından yapılan denetimlerde, Balıkçılık Tüzüğü’ne aykırı durumların tespit edildiği belirtildi.

Bildiride bazı dönemlerde avlanması yasak olan ve üreme mevsiminde olan türelerin avlandığı kaydedildi.

Su Ürünleri Yasası ve ilgili tüzüklerde, bazı balık türleri için avlanılabilecek boylar ve avlanılabilecek dönemlerin belirtildiğine işaret edildi.

Yasalara uyulmadan yapılan avcılığın hem denizdeki biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği hem de deniz ürünlerinin sürdürülebilirliğini tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bu çerçevede, tüm balıkçılarımızın amatör ya da profesyonel fark etmeksizin yasal düzenlemelere titizlikle uyması; doğal kaynaklarımızı koruma sorumluluğuyla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır” denildi.