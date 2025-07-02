Mağusa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Tuzla sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin şokunu yaşıyor.

Tuzla sakinlerinden Karaoğulları ailesinin sevilen siması Elvan Karaoğulları bugün günün ilk saatlerinde evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda vefat etti.

Doğa Koleji çalışanlarından olan Karaoğulları’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini, yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Tuzla Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Tuzla Kabristanlığı’na defnedilecek.