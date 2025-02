Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde kırmızı et tüketmenin her geçen gün zorlaştığını zira kırmızı et fiyatlarının sürekli arttığını belirterek bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, kasaplarda kuzu eti fiyatının kg olarak en düşük 700 TL’den satıldığını ifade ederek ancak aldıkları bilgilere göre, hayvan üreticilerinin ellerinde kuzuların satılmayı beklemesine karşın hiçbir kasabın gelip kuzu istemediğini ifade ettiler.

“Hayvancı kuzusunu satamıyor, ama kasaplarda fiyatlar yükseliyor. Bu nasıl bir iştir anlamıyoruz. Hayvancı beleş verse bile kasap yine de fiyatlarını neden düşmüyor anlaşılır gibi değil” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

6 ay ve üzerinde satılmayı bekleyen binlerce kuzu olmasına karşın kasaplardaki et fiyatlarının aşağıya değil yukarıya çıkmasının nedenini sorgulayan vatandaşlarımız “Burada bir yanlış var. Bu yanlışın sebebi ise denetim yapmayan devlettir” diyerek sözlerini tamamladılar.