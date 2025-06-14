Motor sporları dünyasının parlayan yıldızı, Drift Neu Racing Team pilotu Enver Haskasap, başarılarına bir yenisini eklemek üzere Fransa yolculuğuna hazırlanıyor. Drift Kings Avrupa Şampiyonası'nın ikinci turunda, yeni aracı 1200 beygirlik HGK Toyota Supra ile Fransa'nın ikonik pisti Anneau du Rhin'de piste çıkacak olan Haskasap, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ı bir kez daha gururlandırmaya kararlı.

HEYECAN DOLU YARIŞ FRANSA'DA KAPILARINI AÇIYOR

13-15 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan bu heyecan verici yarış, Avrupa'nın en prestijli drift organizasyonlarından biri olan MSO Drift Cup iş birliğiyle düzenleniyor. Avrupa'nın dört bir yanından gelen 97 yetenekli drift pilotunun katılacağı organizasyonda, Enver Haskasap yüksek performansı ve agresif sürüş stiliyle öne çıkmaya aday gösteriliyor.

"SADECE PODYUM DEĞİL, UNUTULMAZ BİR GÖSTERİ HEDEFLİYORUM"

Yeni aracı 1200 beygirlik HGK Toyota Supra hakkında konuşan Haskasap, "Bu araçla piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. HGK'nın mühendisliği ve Supra'nın gücü beni gerçekten heyecanlandırıyor. Fransa'daki yarışta sadece podyumu hedeflemiyorum; seyircilere unutamayacakları bir gösteri sunmak istiyorum," ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN'DAKİ ZAFERİN ARDINDAN GÖZLER FRANSA'DA

Enver Haskasap, kısa süre önce Macaristan'da düzenlenen 2024 Trackwood / Drift Kings Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atmıştı. 15 ülkeden gelen 60 profesyonel pilotu geride bırakarak PRO Kategorisi'nde birincilik kürsüsüne çıkan Haskasap, baştan sona sergilediği üstün performans, pistteki hâkimiyeti ve sürüş estetiğiyle izleyenleri büyülemişti. Bu zafer, Haskasap'ın Avrupa drift sahnesindeki yerini sağlamlaştırmıştı. Şimdi ise tüm gözler, Fransa'daki ikinci tur yarışına çevrildi. Haskasap, yeni aracıyla Türk bayrağını bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde dalgalandırmak için hazır olduğunu belirtti.

ADRENALİN, HIZ VE DUMAN BU HAFTA SONU FRANSA'DA BİRLEŞİYOR

Drift tutkunları için kaçırılmaması gereken bu büyük etkinlikte, Enver Haskasap ve HGK Toyota Supra'nın neler yapacağı şimdiden merak konusu. Adrenalin, hız ve lastik dumanlarının havada uçuşacağı bu özel yarışta, Türkiye bir kez daha büyük bir heyecanla temsil edilecek. Tüm motor sporları severler, bu hafta sonu Fransa'da yaşanacak bu görsel şöleni ve Enver Haskasap'ın nefes kesen performansını kaçırmamak için nefeslerini tutmuş durumda.