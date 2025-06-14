Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi’nde grup maçları bu hafta sonu oynanacak 10.haftanın ardından tamamlanacak. Final yolu maçları 21-21 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Final Yolu kura çekimi ise 16 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 13:30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kura çekimine Saydam U14 Ligi’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 14 takım ile tüm grupların en iyi 2 grup üçüncüsü katılacak. 7 grup lideri ve en iyi 1 grup ikincisi kura çekiminde seri başı olarak yer alırken, 6 grup ikincisi ile tüm grupların en iyi 2 grup üçüncüsü bu takımlarla eşleşecek. Karşılaşmalar tek maç eliminasyon sistemine göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

Final Yolu karşılaşmalarının tarihleri şöyle;

2.TUR: 21-22 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - PAZAR

ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA

ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 28-29 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ – PAZAR

YARI FİNAL 1.MAÇ: 5-6 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ – PAZAR

YARI FİNAL 2.MAÇ: 12-13 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ – PAZAR

FİNAL: 18 TEMMUZ 2025 CUMA