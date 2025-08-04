Cihangir Gençlik Spor Kulübü, kulübün eski yöneticisi merhum Hasan Mehter anısına gerçekleştirdiği geleneksel anı maçını yine gerçekleştirdi. Kulübün eski yöneticisi, köyün sevilen insanı merhum Hasan Mehter anısına düzenlenen Hasan Mehter Anı Maçı’nda Cihangir ile Dumlupınar, Cumartesi günü Cihangir Stadında karşılaştılar.

Hasan Mehter Anı Maçında, Cihangir rakibi Dumlupınar’ı 3 – 2 mağlup etti. Cihangir’in gollerini Babacar 2 ve Joseph attı. Dumlupınar’ın golleri ise Boateng ve Berke Zorba’dan geldi.

Hasan Mehter Anı Maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde takımlara ve hakemlere plâketlerini Hasan Mehter’in ailesi takdim etti.