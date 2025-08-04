Futbolda 2025 – 2026 sezonu hazırlıkları devam ederken, takımlar hazırlık maçlarına başlayarak hem maç kondisyonu kazanıp hem de eksiklerini görmeyi hedefliyorlar.

Süper Ligin Mağusa bölgesi ekipleri Yenboğaziçi ile Mağusa Türk Gücü de Cumartesi günü hazırlık maçında karşılaştılar.

Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynanan Yenboğaziçi – Mağusa Türk Gücü hazırlık maçını Cenk Aras Özfuttu yönetti.

Kalabalık bir futbol sever kitlesinin izlediği maçı son 6 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü 4 – 1 gibi farklı bir skorla kazandı.

Mağusa Türk Gücü’nün gollerini Gassama, denenen yabancı futbolcu Badji 2 ve Yenboğaziçi futbolcusu kendi kalesine attı.

Genç oyuncularının hırslı ve istekli oluşunun ümit verdiği Yenboğazç’nin tek golünü ise Stanley Agbor attı.