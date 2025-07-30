Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu 2025-2026 Futbol Sezonu öncesinde Süper Lig, 1.Lig ve A2 Ligleri'nde resmi müsabaka oynanacak futbol statlarındaki hakem odaları ile ilgili açıklama yaparak, eksiklikleri bulunan ve kötü durumda hakem odası olan statlara resmi müsabaka izni verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklama şöyle;

"Görülen lüzum üzerine 5 Eylül 2025 Cuma gününe kadar Süper Lig, 1. Lig, A2 maçlarının oynanacağı statların hakem odalarının tüm eksikleri kulüplerimiz tarafından giderilmesi gerekmektedir. İlgili tarih akabinde KTFF tarafından oluşturulacak komite tarafından ilgili hakem odaları kontrol edilecek ve bu bağlamda eksiklikleri bulunan ve kötü durumda olan hakem odaları bulunan statlarda resmi müsabaka oynanmasına izin verilmeyecektir. Kulüplerimizin bu yönde çalışmalarını başlatarak yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlamasını talep ederiz."