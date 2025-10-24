Tarım Bakanlığı, 17-23 Ekim tarihlerini kapsayan Haftalık Gıda Denetim Sonuçları’nı açıkladı.

Buna göre; ithal ürünlerde 48 numunenin 46’sı temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren iki numuneye rastlandı.

Non Foods’a ait elma goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

REE Tic. Cahide Kılıç’a ait elma galada da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde ise yedi numunenin tümü temiz çıktı.