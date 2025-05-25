Necati KÜLAHLILAR

Ülkemizde ilk kez gerçekleşen Gymkhana Challenge 1. Yarışması dün Yakın doğu Event Parkta yapıldı.

NEU Event Park'ta Cumartesi günü ilk kez düzenlenen Gymkhana Challenge 1. Yarışında 4 Çekerde ve en iyi derece yapan Sami Doğan şampiyon olurken en iyi derecede 2. Edim Macila ve 3. Enver Haskasap oldu.

Dört Çekerde araçlarda 1. Sami Doğan 2. Zeki Demirdeş 3. Hasan Piro Türkmen Oldu.

Ön çeker araçlarda 1. Ulus Candanal 2. Fahri Pakan 3. Ahmet Kuset oldu. Kadın pilotlarda 1. Buğçe Çelebiler 2. Cemre Günsel Haskasap oldu. arka çeker araçlarda 1.Edim Macila 2. İbrahim Yücebaş 3.Rüzgar Okman oldu.

Yarış sonrası düzenlenen ödül töreninde Dereceye giren yarışmacılara kupalarını Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanı Hüseyin Çavuş, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir , KKTOK Sportif Direktörü Canben Özpaşa ve Yakın Doğu Oluşum yönetim kurulu başkan vekili Özay Günsel Haskasap verdiler.