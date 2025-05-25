Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt ürünlerine geçtiğimiz hafta yapılan fiyat artışını değerlendirdi. Amcaoğlu, petrol ürünlerinin uluslararası piyasalardan dolar ile satın alındığını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, vatandaşı, üreticileri, işletme sahiplerini korumak ve özellikle akaryakıt ya da sıvılaştırılmış gaz gibi girdi maliyetlerini mümkün olduğunca aşağıda tutmak ve artırmamak için hükümet olarak politikalar ürettiklerini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, Bakanlık Basın Bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt ürünlerine geçtiğimiz hafta yapılan fiyat artışını değerlendirdi.

“Petrol ürünleri, uluslararası piyasalardan dolar karşılığı alınan ürünlerdir. Geçen sene otomasyon devreye girdikten sonra ürettiğimiz siyasetle, akaryakıtı fonlamaya başladık ve fiyatları aşağıda tutmayı başardık” diyen Bakan Amcaoğlu, en başta Euro Diesel olmak üzere, akaryakıtla birlikte sıvılaştırılmış gazın, ülkemizdeki bir çok işletmenin ana girdi maliyetini oluşturduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, sıvılaştırılmış gazın turizm tesislerinde olduğu gibi süt ve unlu mamullerin üretiminde kullanıldığını ve hatta süt ve unlu mamullerin üretiminde en büyük girdi maliyetini teşkil ettiğini anlattı.

Ülkemize ayda yaklaşık 3 bin 500 ton sıvılaştırılmış gaz geldiğini ve bunun yüzde 60’ının doğrudan bu bahsettiğimiz işletmelere gittiğini örnekleyen Bakan Amcaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sıvılaştırılmış gaz ve Euro Diesel ürünleri, girdi maliyeti olarak üreticinin, esnafın, vatandaşın önemli bir sorunudur. Bu girdi maliyetlerini mümkün olduğunca aşağıda tutmak; vatandaşı, işletmecileri, üreticiyi ve aynı zamanda kamu maliyesini korumak noktasında politikalar üretmekteyiz. Ancak bizim akaryakıt üretimimiz yoktur. Dolar karşılığı uluslararası piyasalardan almak zorundayız ve fiyatları da tüm koruma politikalarımıza rağmen zaman zaman artırmak zorunluluğu ile karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta yaşanan da tüm tedbirlere rağmen zorunlu olarak yapmak zorunda kaldığımız bir artıştır.”

Bu açıklamayı yapma sebeplerinin “Yine mi zam, yine mi zam” şeklindeki bazı eleştirileri haksız çıkarmak olmadığına da işaret eden Bakan Amcaoğlu, “En son geçen sene Nisan’da akaryakıta zam yapıldı. Haliyle yine mi zam yine mi zam diye yakınmak ya da eleştirmek de pek haklı değildir” dedi.

KKTC’deki akaryakıt fiyatlarının hala Türkiye, Güney Kıbrıs ve İngiltere’den daha ucuz olduğuna da işaret eden Amcaoğlu, ülkedeki asgari ücretin de bahse konu ülkelerden düşük olmadığını hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu, şu anda, KKTC, Güney Kıbrıs ve Türkiye’de, 10 kilogramlık tüp gaz fiyatı ile 95 Oktan benzin ve Euro Diesel’in litre fiyatlarının TL cinsinden aşağıdaki gibi oldukları bilgisini de verdi.

KKTC TC Güney Kıbrıs

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Benzin 95 Oktan Litre 39,12 47,48 57,67

Euro Diesel Litre 37,73 46,94 61,02

LPG 10 kg tüp 500 800 750