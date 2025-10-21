Dernek adına yazılı açıklama yapan Rana Sarro ilçelerdeki mitinglerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın seçim ekibi tarafından havai fişek atılmasından duyduğu rahatsızlık ve üzüntüyü de ifade etti.

Açıklamasında havai fişeklerin insanlara, hayvanlara ve çevreye ciddi zararlar verdiğini kaydeden Sarro, bu zararları “Yanıklar, işitme kaybı ve travma gibi sağlık sorunları; kuşlar, evcil hayvanlar ve yaban hayatı üzerinde korku; yön kaybı ve ölüm gibi etkiler ve hava, toprak, su kirliliği” olarak sıraladı.