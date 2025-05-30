Telsim’den verilen bilgiye göre 15 yıl önce başlayan eğitimler, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın desteğiyle veriliyor.

Eğitimlerde çocukları çevrim içi risklere karşı daha donanımlı hale getirmenin amaçlandığı kaydedildi.

2024-2025 eğitim yılında 40 okulda eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, bugüne kadar eğitimi 50 bini aşkın öğrencinin tamamladığı belirtildi.

Eğitimlerde şifre güvenliği, sosyal ağlarda kimlik hırsızlığı, virüsler, solucanlar, casus yazılımlar, sosyal medya kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar, kişisel verilerin ve özel hayata ilişkin bilgilerin korunması hakkında bilgi ve uyarılarda bulunuluyor.

-Tüz

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, “Bugünün çocukları, teknolojinin içine doğan ilk nesil çocukları. Bilgiye erişimleri her zamankinden daha kolay, ancak aynı zamanda dijital dünyada karşı karşıya kalabilecekleri riskler de giderek artıyor” dedi.

Tüz, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın gönüllü desteğinin projenin en kıymetli yapı taşlarından biri olduğunu kaydetti.

Telsim IT & VAS’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda da Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Togan Çakmak, “Günümüz dünyasında çocuklarımız, çok erken yaşta dijital araçlarla tanışıyor. Bizim görevimiz, onlara sadece teknolojiyi sunmak değil, aynı zamanda bu teknolojiyi nasıl bilinçli, güvenli ve etik bir şekilde kullanacaklarını da öğretmektir.” dedi.

Çakmak, öğrencilere dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımayı, kendilerini korumayı ve sorumlu bir dijital birey olmayı aktardıklarını söyledi.Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde 2024-2025 eğitim yılında 4 bin 112 öğrenciye güvenli internet eğitimi verildi.