Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre heyette, TBMM Ankara Milletvekili TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Zeynep Yıldız, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ile Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldovya ve Kosova’dan milletvekilleri ile akademisyenler yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, konuk heyeti, Kıbrıs meselesi hakkında detaylı bilgilendirerek sorularını yanıtladı ve “Temaslarınızın, bilgi edinme adına faydalı geçmesini diliyorum. Sizleri burada görmekten son derece mutluyuz” dedi.

TÜRKPA Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi, “Eğitim, Kültür ve Girişimcilik” teması altında TÜRKPA Dönem Başkanlığı’nı yürüten Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi öncülüğünde ve TÜRKPA 2025 Faaliyet Planı çerçevesinde dün KKTC’de yapılmıştı.