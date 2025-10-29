Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a mektup yazarak görev süresi boyunca gösterdiği işbirliği için teşekkür etti.

Guterres, geçen hafta görevini Tufan Erhürman’a devreden Ersin Tatar’a yazdığı mektupta, “Sizin de desteğinizle, taraflar arasındaki üst düzey diyaloğun yıllar sonra yeniden başlaması, bir dizi güven artırıcı girişimin uygulanması yönünde ilerleme kaydedilmesi cesaret vericidir” ifadelerini kullandı.

Beşinci cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bu konudaki desteği için teşekkür eden Guterres, tüm Kıbrıslıların güvenliği ve refahı için iyi niyet misyonuyla tarafların hizmetinde olmaya devam edeceğini de vurguladı.

“Kıbrıs'ta kalıcı bir barışın, tüm Kıbrıslıların yararına olduğuna inandığını” kaydeden BM Genel Sekreteri, mektubunu 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hayatının yeni döneminde başarılar dileyerek noktaladı.