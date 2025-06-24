Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nde çalışan Hüseyin Kurt, Güngör Çöplüğü'nde dün çalışma yaptığı sırada yaşanan iş kazasında hayatını kaybetti.

Olay dün saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Değirmenlik Belediyesi’ne ait VS 514 plakalı çöp kamyonunu kullanan 56 yaşındaki Hüseyin Kurt, çöpleri boşalttığı sırada aracın arka tekerleklerinin batması üzerine, olay yerine çağrılan dozerle kurtarma çalışması başlatıldı.

63 yaşındaki isminin baş harfleri R.S. yönetimindeki dozer, çöp kamyonunu battığı yerden çıkarmak için aracı itmeye başladı.

Bu esnada, çöp kamyonunun ön kısmında bulunan ve silindir araca zincir bağlamakla meşgul olan Hüseyin Kurt, kamyon ile silindir araç arasında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Değirmenlik’te ikamet eden ve 56 yaşında hayata veda eden Hüseyin Kurt’un vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.

Öte yandan silindir aracın 38 yaşındaki sorumlusu M.H. ile dozer operatörü R.S. olay sonrası tutuklandı.