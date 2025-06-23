Monaco, Barcelona'nın genç yeteneği Ansu Fati'yi kadrosuna katmak üzere önemli bir adım attı.

Fabrizio Romano'dan gelen bilgilere göre, Fransız temsilcisi Monaco, Ansu Fati'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için Barcelona ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Bu transferin Monaco tarafından bu hafta içinde resmileştirilmesi hedefleniyor. 22 yaşındaki İspanyol futbolcu için anlaşmanın tamamlanmasının ardından sağlık kontrolleri yapılacak ve sonrasında resmi imzalar atılacak. Bu hamle, kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Fati için de önemli bir fırsat sunuyor.

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla beklentilerin altında kalarak sadece 11 resmi maçta görev alan Ansu Fati, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sağlayamamıştı. Sakatlıklarla boğuşan genç oyuncu, Monaco'da eski formuna kavuşmayı ve yeniden parlamayı hedefliyor.