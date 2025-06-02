Lefkoşa'da önceki akşam saat 19.30 sıralarında Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapan 51 yaşındaki Bülent Karakaplan'ın aracında yapılan aramada 60 gram hintkeneviri ve 3 gram kokain türü uyuşturucu olduğu inanılan madde ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde ithal tasarruf suçundan tutuklanan Bülent Karakaplan dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 31 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:30 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nden görevli bir polis ekibi tarafından Metehan Kara Kapısı’ndan KKTC’ne giriş yapmak isteyen zanlının kullanımında bulunan LC 527 plakalı araçta yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 60 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’tan alıp almış olduğu kişinin yönlendirmesi ile Kuzey Kıbrıs’ta söylenen konumlara bırakacağını ve bunun karşılığında tasarrufunda bulunan 3 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi aldığını itiraf eden bir gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, emarelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Çiğdem Güzeller zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.