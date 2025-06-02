Lefkoşa’da Metehan bölgesinde devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen 23 yaşındaki Suriye uyruklu Haetham Aswad'ın muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde KKTC’ye yasal girişinin olmadığı tespit edildi.

Yapılan ileri soruşturmada konu şahsın cuma günü yasal olmayan yollardan KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi. Şahıs tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs’a onaysız limandan giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Suriye uyruklu Haetham Aswad, dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede verdiği ifadede, olayın 31 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.40 sularında yaşandığını belirtti.

Polis, devriye görevi yapan bir polis ekibinin, Metehan Sosyal Konutları bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde şüpheli olarak tespit ettiği zanlının yapılan kontrolde ülkede yasal giriş kaydının bulunmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Zanlının sorgusunda, 30 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye'nin Antalya kentinden, tanımadığı bir sahilden bir bota binerek yasal olmayan bir limandan KKTC’ye giriş yaptığını beyan ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın yeni başladığını ve bu nedenle mahkemeden zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının soruşturma amaçlı iki gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.