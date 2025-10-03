Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre bir yıl içerisinde en fazla fiyat artışının yüzde 17,92 ile kahvede, yüzde 15,76 ile çikolata ve kakaoda ve yüzde 15,57 ile dana etinde yaşandığını yazdı.

Gazete, bir yıl içerisinde en fazla fiyat düşüşünün ise yüzde 43,08 ile patates ve yüzde 29,59 ile zeytinyağında meydana geldiğini kaydetti.

TÜFE’ye göre, bir ay içerisinde ise en fazla fiyat artışının yüzde 19,81 ile taze sebzede ve yüzde 12,48 ile bebek ürünlerinde yaşandığını belirten gazete, bir ay içerisinde en fazla fiyat düşüşünün de yüzde 21,80 ile hava taşımacılığında meydana geldiğini yazdı.