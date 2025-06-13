Alithia gazetesi Rum Meclisi Denetleme Komitesi toplantısında, su sorunlarının dile getirildiği 2022 yılına ait Sayıştaylık raporunun ele alındığını yazdı.

Gazete dile getirilen sorunlar arasında, şebekede önemli miktarda su kaybının yaşanması, arıtılmış suyun kullanılmaması ve yüzde 40’a kadar varan su miktarının faturalandırılmaması gibi konuların bulunduğunu belirtti.

Habere göre toplantıda ayrıca yasa dışı yer altı bağlantılarıyla su çalındığı, su dağıtımında sıkça yaşanan arızalara dair şikayetler de yapıldı.

Öte yandan Haravgi gazetesi çiftçilerin, sulama suyunda yaşadıkları sıkıntıları gündeme getirdi.

Habere göre Akama Belediye Başkanı Marinos Lambru, sulama suyundaki eksiklik nedeniyle muz, avakado ve diğer ağaç fidelerinin solduğunu, çiftçilerin yeterli sulamayı yapamadığına dikkati çekti.

Lambru, su konusundaki sorunun aynı şekilde devam etmesi halinde özellikle Peya ve Kissonerga bölgelerindeki tarımın yok olacağı uyarısında da bulundu.