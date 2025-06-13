Haravgi ve diğer gazeteler Savvidis’in, bağımsız cezai kovuşturma memuru atanması talebinde bulunan Nikolau ailesinin avukatına “cinayetin örtbas edilmesinde adli tabip ve iki RMMO subayı da dahil 8 kişinin görevi kötüye kullandığına dair yeni delil olmadığı için cezai kovuşturma yürütülemeyeceği” gerekçesini ileterek talebi reddettiğini yazdı.

Habere göre Nikolau ailesinin avukatı Nikos Kliridis Başsavcılık kararının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin cinayet durumlarında devletin araştırma ve cezai kovuşturma yükümlülüğüyle ilgili 2’nci maddesini ihlal anlamına geldiğini belirterek Nikolau ailesinin artık AİHM’e başvurmayı düşündüğünü açıkladı.