İsrail’den ülkelerine dönmek isteyen yabancı uyrukluların ve İsrail’e dönmek isteyen İsraillilerin Limasol Limanı, marinası ve Larnaka Havalimanı’ndan hareketleri devam ediyor.

İsrail’den kaçan binlerce kişi Güney Kıbrıs’a geldi. Crown Iris cruise gemisi ile güneye gelenlerin çoğunluğunu Yahudi kökenli Amerikalı ve Avrupalı gençler oluşturdu. Rum yönetimi İsrail’den gelenlere onlarca otobüs ayarladı. Sıkı güvenlik önlemleri altında kalacakları yerlere taşıdı.

Aynı gemi ile birlikte İsrail’e geri dönüşlerin olacağı belirtildi.

İsrail’den kaçan yaklaşık 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti.

Otellerin, sinagogların dolması nedeniyle Rum hükümeti 5’i ilkokul 2’si lise olmak üzere 7 okulu ‘eve’ çevirme kararı aldı.

Rum Savunma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda okullara klima ve yataklar yerleştirildi. Okulların olduğu bölgelerde de güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.

Kıbrıs Rum hava sahası da günlük 500 ek sefere hizmet vermeye başladı. Hava trafik kontrolü personelinin aşırı yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşadığı belirtildi.

Larnaka limanına da önceki gün İsraillileri taşıyan 120 yat demirledi.

Güney’de yayımlanan Alithia İsrail Ulaştırma Bakanlığı’nın “Güvenli Dönüş” planı çerçevesinde Limasol Limanı’ndan aldığı bin 500’den fazla İsrail vatandaşını Perşembe günü Aşdod’a taşıyan 2 bin yolcu kapasiteli “Crown Iris” isimli kruvaziyerin ikinci seferi için önceki sabah Larnaka Limanı’na vardığını yazdı.

Habere göre gemi, İsrail’den aldığı bin 600 yabancı uyruklu kişi Larnaka Limanı’na indirdi ve geri dönmek isteyen İsrailli yolcuların biniş sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Kruvaziyerin Larnaka’ya taşıdığı yabancı uyrukluların, Amerika ve Avrupa’dan Yahudi kökenli gençler olduğunu yazan gazete Rum yönetiminin, bu kişileri havalimanına veya uçuş günü ve saatleri gelene kadar konaklayacakları otellere taşımak için otobüsler seferber ettiğini belirtti.

Aynı gazete havayoluyla tahliyelerin de devam ettiğini, önceki gün Larnaka Havalimanı’ndan, hava sahasını kapatan İsrail’den alınan özel izinlerle İsrail ve Ürdün’e 24 uçuş gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazeteye göre İsrail’den lüks yatlar ile tahliyeler de devam ediyor. Bu çerçevede önceki gün 22 yatın Larnaka Marinasına ulaşıp 150 kişiyi indirdikten sonra İsrail’e geri döndüğü bilgisi verildi.

Haberde, 43 Rum’un karayoluyla İsrail’den Ürdün’e, 10 Rum’un da İran’dan Ermenistan’a geçirildiğini, bu kişilerin hava yoluyla Güney Kıbrıs’a ulaşmasının beklendiği kaydedildi.