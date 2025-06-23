Ortadoğu’da İsrail ile İran arasında başlayan çatışmalar, piyasalarda endişeleri artırdı. Bu durum, küresel ekonomideki belirsizlikleri daha da derinleştirirken, döviz, petrol ve altın piyasalarında dalgalı bir seyir gözleniyor.

Küresel ekonomik belirsizliklerin, jeopolitik risklerin ve ticaret savaşlarının gündemde olduğu bir dönemde yatırımcılar, altın mı mevduat mı sorusunun cevabını arıyor. Dolarla fiyatlanan altın, küresel kriz dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Uzmanlar da “Altın güvenli liman” vurgusu yapıyor.

Bankacılık sektörünün deneyimli isimlerinden ekonomist Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeleri HALKIN SESİ’ne değerlendirdi.

Karavelioğlu, bölgede artan jeopolitik risklerin yarattığı belirsizliğin, yatırımcıları daha da temkinli olmaya ittiğine dikkat çekerek, belirsizliğin her geçen gün arttığı ortamda yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğünü belirtti. Karavelioğlu, “Eskiden temel refleks belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı ortamda altın ve dolar almaktı. Ancak şu anda ABD başkanı Trump‘ın izlemiş olduğu politika sayesinde, gümrük tarifelerindeki belirsizlikler Amerika’nın komşuları ve ticari partnerleri ile yaşadığı sorunlar, Çin’le yapılacak olan ticaret anlaşmasının nasıl sonuçlanacağı gibi belirsizlikler nedeniyle artık insanlar Doları bir güvenli liman olarak görmüyor hatta dolardan kaçışı tetikliyor. İnsanlardaki eğilim Pound, Euro, Japon yeni, İsviçre frangı ve altın güvenli liman olarak görme yönünde.” diye konuştu.

“TÜRK LİRASI FAİZLE YATIRIM YAPMAK HALEN CAZİP”

“Türk Lirası faizler enflasyonun üzerine getiri vaat etmeye devam ediyor.” diyen Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın izlediği politika nedeniyle dolar kuru kurunun kontrollü bir şekilde enflasyonun altında tutulduğu, o nedenle Türk Lirası faizle yatırım yapmanın halen cazip olduğunu vurguladı.

Karavelioğlu, “Faizlerin yüksek olduğu ortamda bir süre hisse senetlerinden uzak durmakta fayda olabilir veya illa yatırım yapılmak istenirse çok seçici davranılması gerekir” diye konuştu.

Kripto varlıklarla yatırımı halen riskli gördüğünün altını çizen Karavelioğlu,

“Herhangi bir yapısal düzenleme olmadan yatırım yapmış olduğunuz coin cüzdanı bir anda kaybolabiliyor ve böyle bir durumda nereye müracaat edeceksiniz, kimi nereye şikâyet edeceksiniz, bu konular hala belirsiz. Belirsizin olduğu ortamda her ne kadar kripto varlıklarda fiyat artışları yüksek olsa da doğru bir yatırım aracı olmadığını düşünüyorum” dedi.

BORÇLANMADAN UZAK DURUN

Yüksek belirsizlik ve faiz ortamında borçlanmadan uzak durmanın en mantıklı hareket olduğunun önemine dikkat çeken Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, vatandaşlara “İlla borçlanmak zorunda iseniz hangi para birimi bazında kazancınız varsa o para biriminde borçlanın. Döviz kazancınız varsa Dolarla borçlanmak daha cazip görünüyor çünkü TCMB Doları kontrol altında tutuyor. ” tavsiyesinde bulundu.

Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, Türkiye’de yılbaşından bu yana Dolar kurunun yüzde 10 artarken enflasyonun yüzde 14 arttığına dikkat çekerek

“Türkiye her ne kadar Dolar kurunu kontrol altında tutsa da ülkemizde döviz olarak baktığımız ilk para birimi değil. Biz Pound ve Euro’ya bakıyoruz. Maalesef Trup politikaları nedeni ile her iki para birimi de Dolara karşı ve Türk lirasına karşı değer kazanıyor. O nedenle ülkemizde 5 aylık enflasyon %16 iken Euro’daki artış %24, Sterling artış ise %20 olmuş durumda. Jeopolitik riskler nedeni ile artan petrol fiyatlarını da düşündüğümüzde nümüzdeki dönemde ülkemizde enflasyonun düşmesi zor görünüyor.” diye konuştu.