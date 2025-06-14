İsrail ile İran arasında çıkan çatışma nedeniyle Güney Kıbrıs da teyakkuza geçti.

Rum polisi, Larnaka ile Baf Havaalanı, limanlar, sinagoglar, büyükelçilikler ve bazı diğer yerlerde tedbirleri artırdı.

Rum Polis Genel Müdürlüğü, İsrail’in İran’a ateş açmasının hemen ardından, İlçe Polis Müdürlükleri’ne tedbirlerin ve teyakkuz düzeyinin artırılarak eylem planı hazırlamaları, personele elzem durumlar dışında izin verilmemesi ve izinde olan personelin de dönerek, çağrılmaları durumunda hemen yanıt verebilecek şekilde hazırda beklemeleri talimatı gönderdi.

Rum Polisi, dün sabah itibarıyla yüksek riskli addedilen büyükelçilikler bölgesinde devriyelerini artırdı. Özellikle İsrail Büyükelçiliği’ndeki tedbirler artırılırken, ABD ile İran Büyükelçilikleri önünde de polisler bulunuyor.

Diğer devlet kurumları da çatışmalar nedeniyle teyakkuz halinde bulunuyor. Dün akşam Rum Ulusal Güvenlik Konseyi toplanarak durum değerlendirmesi yaptı.