Lefkoşa'da meydana gelen “sahte belge düzenleme, sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürmek” suçlarından tutuklanan bulunan Mahmoud Asalian dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Lokma Kara Sınır Kapısında zanlının tasarrufunda önceden sahte olarak kendi adına ısdar olunan İtalyan pasaportunu KKTC'den Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak istediği esnada görevli muhaceret memuruna vererek “Sahtelenmiş Resmi Belgeyi” tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının aynı gün içinde tutuklandığını, bir İtalya pasaportu, İtalya kimlik kartı ve İran pasaportunun emare alındığını belirtti. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, sahte pasaportu İran’da bir şahsın yaptığını söylediğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.