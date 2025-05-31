Hamitköy, Gönyeli ve ardından Ağırdağ’da temizlik için gittiği evlerden yüklü miktarda para ve değerli ziynet eşyaları çalan Maysa Baganjova aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı, dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Ülkede 10 Ekim 2024 tarihinden bu yana kaçak yaşadığı öğrenilen Baganjova, tutukluluk süresinde 4 kişinin ismini vererek iftira atmış ilgili kişilerin suçsuzluğu ispat edilmişti.

Polis, zanlı Maysa Baganjova’nın 7 Mayıs tarihinden bu yana tutuklu olduğunu söyledi ve zanlının toplamda 12 bin Sterlin, 3 bin 500 Euro ve 3 bin Dolar nakit paranın yanı sıra binlerce 415 bin TL değerinde ziynet eşyalarını çaldığını kaydetti.

Polis, zanlının çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya 350 bin TL’ye sattığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının Girne’de 3 Lefkoşa’da 2 casinoda çeşitli zamanlarda kumar oynadığını tespit ettiklerini belirtti.

Casinoda harcadığı ve kazandığı miktarların belirlenmesi için gerekli raporun beklendiğini ifade eden polis, çalıntı ziynet eşyalar ve nakit paraların bulunmadığını da ekledi. Zanlının ülkede 233 gündür kaçak olduğunu da belirten polis, Baganjova’nın yargılanıncaya kadar 2 ay cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak zanlının ülkede statüsü olmadığını belirtti. Zanlının serbest kalması halinde ülkeden kaçma ihtimali olduğunu kaydeden yargıç, Maysa Baganjova’nın yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi.