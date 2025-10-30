KKTC’deki eski Rum malları üzerinde inşaat yaptığı gerekçesiyle 14 Ekim’de Fransa’da tutuklanan İranlı Behad Caferi’nin Güney Kıbrıs’a iadesinin beklendiği bildirildi.

Güney'de yayımlanan Politis, tutuklanmasının hemen ardından iade süreci başlatılan Caferi’nin, Güney Kıbrıs’a iade edilmeye rızası olup olmadığına henüz cevap vermediğini yazdı.

Habere göre, Caferi, iadesine itiraz ederse Rum makamları, iade kararı almak için Nice Mahkemesi önüne çıkacak. Fransız makamları iadesine yeşil ışık yaktığı anda Rum polisi Caferi’yi alıp Güney Kıbrıs’a götürmek için Fransa’ya gitmesi ve bu süreci 10 gün içerisinde tamamlaması gerekiyor.

Haberde, KKTC kimliği olduğu kaydedilen Caferi’nin sanal medyadaki hesaplarında, 2015’ten beri Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgelerinde lüks apartman dairesi, konut ve turistik kompleks inşa eden ve satan “Isatis Construction Limited” isimli inşaat şirketinin sahibi göründüğü bilgisi verildi.

Gazete “Isatis Construction Limited”in, üzerine inşaat yaptığı arsaların büyük bölümünün Rumlara ait olduğu ve Rum sahiplerinin rızası alınmadan yapıldığını yazdı.