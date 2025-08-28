Maliye Bakanı Özdemir Berova, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne ait kargo şube ambarında çıkan yangında ambarın üçte birlik kısmının kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Berova, Maliye Bakanlığı’na bağlı Daire'nin ambarında sabaha karşı çıkan, nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili “Üzgünüz. Yaşanan bu üzücü olay hepimizi derinden sarsmıştır ancak en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, olay yerine kısa sürede sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ederek yangının çevre binalara sıçramasını önlediği, yangın nedeniyle ambarda büyük çapta maddi hasar oluştuğu, can kaybı yaşanmadığı ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldığı ifade edilen açıklamada Tatar ve Berova'nın incelemelerinin ardından basına açıklama yaptığı belirtildi.

-“Kamera kayıtları polis tarafından alındı”

İncelemenin ardından basına açıklama yapan Berova, yangının sabah 03.40 sularında başladığını, ihbarın ardından itfaiye ekiplerinin üç dakika gibi kısa bir sürede olay yerine ulaştığını ve yaklaşık iki saatlik yoğun bir çalışmanın ardından yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Berova, soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, kamera kayıtlarının polis tarafından alındığını ve yangının kesin çıkış nedeninin soruşturma sonucunda netleşeceğini ifade etti.

-“Zararın boyutu şu an otomasyon sistemi üzerinden tespit ediliyor...”

Bakan Berova, yangında ambarın üçte birlik kısmının kullanılamaz hale geldiğini açıklayarak, şunları kaydetti:

“Böylesi üzücü bir olayda bir şansımız da, yanan bölümde kaçakçılık birimimizin imha edilmek üzere depoladığı malların bulunması oldu. Diğer bölümde ise günlük gelen tırların yükleri vardı. Zararın boyutu şu an otomasyon sistemi üzerinden tespit ediliyor. Günün sonunda hangi malların zarar gördüğü netleşecek.”

Berova, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız hem bizden bilgi aldı hem de hassasiyet göstererek bölgeyi yerinde inceledi. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Berova ayrıca, yangına, ilk andan itibaren müdahale eden ve gerekli yerlere bilgi veren görevli bekçiye, itfaiye personeline, polise, sivil savunma ekiplerine, belediye çalışanlarına ve olay yerinde görev alan kurum çalışanlara teşekkür etti.