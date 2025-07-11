Girne limanında kaçakçılara karşı adeta göz açtırmayan gümrük ekipleri, bugün bir TIR'da arama yaptı. TIR'ın dorsesini açan ekipler, beş Suriyeli göçmenle karşılaştı. Dorsedeki göçmenlerin sıcak ve havasızlıktan etkilenmemeleri için brandayı yırttıkları ortaya çıktı.

Tır içinde gizlendikleri esnada gümrük ekipleri tarafından suçüstü tespit edilen beş mülteci, Girne Polisine teslim edilirken, tır şoförünün ise arandığı öğrenildi.

Suriyeli zanlılar hakkında herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapma suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Girne Turizm Limanı’nda görevli Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri’nin düzenlediği bu başarılı operasyon takdir topladı.



