Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Granit Xhaka, Sunderland'e transfer oldu.

Sunderland, 3 yıllık sözleşme imzaladığı tecrübeli futbolcu için Leverkusen'e yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İmza töreninde konuşan Xhaka, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Kulüple konuştuğumda heyecanlandım ve tüm insanların ve oyuncuların sahip olduğu enerjiyi ve zihniyeti hissettim. Tam olarak istediğim şey buydu ve çok iyi hissediyorum. Kulübün olması gereken yere geri döndük ve kendi tarihimizi yazmak için burada kalmak istiyoruz. Deneyimimle ve aynı zamanda kalitemle takıma yardımcı olmaya hazır olduğumu hissediyorum. Kendimizi sahada bulmamız gerekiyor ama bunun büyük bir sorun olacağını sanmıyorum. Uzun zamandır bekliyordum ama artık buradayım ve sabırsızlanıyorum." sözlerini kullandı.

Bayer Leverkusen formasıyla 2023-2024 sezonunda namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu, Alman kulübüne transfer olmadan önce Arsenal formasını Premier Lig'de 225 kez giydi.

Granit Xhaka, kaptanlığını da yaptığı ve en çok forma giyen isim olduğu İsviçre Milli Takımı'nda ise 137 maçta 14 gol kaydetti.